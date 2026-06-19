Haberler

Iğdır'da Muharrem Ayı Matem Programları Başladı

Iğdır'da Muharrem Ayı Matem Programları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da Caferi vatandaşlar için 2 ay sürecek yas dönemi başladı. Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi, Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerini ağıtlarla andı. Kent genelindeki 100 Caferi camisinde yas programları düzenlenirken, şehir merkezinde matem atmosferi oluştu.

IĞDIR'da yaşayan Caferi vatandaşlar için 2 ay sürecek yas dönemi başladı. Iğdır'da kent meydanını dolduran yüzlerce kişi, Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ile Kerbela şehitlerini yaktıkları ağıtlarla andı.

Iğdır'da muharrem ayının başlaması ile çeşitli matem programları düzenleniyor. Kent genelindeki yaklaşık 100 Caferi camisinde yas programları sürürken, şehir merkezi de matem atmosferine büründü. Şehir merkezine asılan pankartta, 'Iğdır, Sünni-Şia İmam Hüseyin'in yasını tutuyor. Hz. Peygamberimize başsağlığı diliyor' ifadeleri yer aldı. Diğer yandan kent meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve beraberindekileri ağıtlar yakarak andı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde

Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Nehirde oltasına takıldı, gören dönüp bir daha baktı
Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor

Türkiye yarın bu sınava kilitlenecek