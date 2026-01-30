Haberler

Iğdır'daki Üçkaya Vadisi beyaz örtüyle kaplandı

Güncelleme:
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Iğdır'da, Üçkaya Vadisi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem bir manzara sunuyor.

Kar yağışının etkili olduğu Iğdır'daki Üçkaya Vadisi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Üçkaya Vadisi de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgenin önemli turistik alanlarından biri olan Üçkaya Vadisi, yaprak dökmüş ağaçları ve kısmen donan akarsularıyla havadan görüntülendi.

