Iğdır'daki Üçkaya Vadisi beyaz örtüyle kaplandı

Kar yağışının etkili olduğu Iğdır'daki Üçkaya Vadisi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Üçkaya Vadisi de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgenin önemli turistik alanlarından biri olan Üçkaya Vadisi, yaprak dökmüş ağaçları ve kısmen donan akarsularıyla havadan görüntülendi.