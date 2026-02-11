Haberler

Iğdır'da 57 köyün yolu kapandı /Haber eklendi

Iğdır'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca, yoğun sis nedeniyle bir minibüs şarampole düştü, ancak yaralanma olmadan kurtarıldı.

IĞDIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Sis ve yağış nedeniyle şarampole düşen minibüs, iş makinesi le kurtarıldı.

Son yılların en yağışlı ve soğuk kış mevsimini geçiren Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 57 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Bu arada Iğdır'a bağlı Alibeyköy'den aldığı yolcularla kent merkezine hareket eden Ali Turgut idaresindeki minibüs, kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri minibüsü bulunduğu yerden çıkardı.

Sürücü Ali Turgut, kar ve sis sebebiyle aracın şarampole düştüğünü söyledi. Yolcularda yaralanma olmadığını belirten Turgut, kendilerini kurtaran İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
