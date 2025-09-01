Iğdır'da Kamyonun Çarptığı Kadın Yaralandı
Iğdır'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Gülüş T'ye bir kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 76 AAZ 321 plakalı kamyon, Topçular Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülüş T'ye (73) çarptı.
İnşaata yük taşıyan kamyonun ön lastiğinin altında kalan kadın, sağlık ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gülüş T'nin ameliyata alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel