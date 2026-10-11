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Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 216 şişe içki ve 70 paket sigara ele geçirildi

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Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi hedeflenen 216 şişe içki ve 70 paket sigara ele geçirildi. Topçular Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında depolanan malzemelere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi hedeflenen kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı alkol ve sigara depoladığı belirlenen M.K'yi takibe aldı.

Topçular Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında düzenlenen operasyonda, burada depolanan ve yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan 216 şişe içki, 70 paket sigara ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, M.K. de gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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