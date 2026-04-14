Iğdır'da kaçak olarak keklik avlayan 3 kişiye 72 bin 829 lira ceza uygulandı

Iğdır'da kaçak olarak yabani keklik avlayan 3 kişiye 72 bin 829 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suveren kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, 3 kafeste 3 yabani keklik ele geçirildi.

Avcılık belgeleri olmadığı ve canlı mühre ile tuzak kullandıkları belirlenen M.Ö, S.Ö. ve D.Ö'ye 72 bin 829 lira ceza uygulandı.