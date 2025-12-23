Haberler

Iğdır'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Iğdır'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde bir grubun kaçak kazı yaptığını belirledi.

Jandarma ekipleri kaçak ve izinsiz kazı yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kazıda kullanılan jeneratör ve çeşitli malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
