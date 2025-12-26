Haberler

Iğdır'da jandarmadan 2 ayrı uyuşturucu operasyonu 21 gözaltı

Iğdır'da jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 21 kişi gözaltına alındı. Tuzluca'da gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi tutuklandı, diğer operasyonda ise 14 kişi yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında 22 Aralık'ta Tuzluca ilçesinde 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinden yakalanan 7 şüpheliden 6'sı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Jandarma'nın yaptığı diğer operasyonda 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

