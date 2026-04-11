Haberler

Iğdır'da aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Karakuyu köyünde Çakmaz ve Temel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Iğdır'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Karakuyu köyünde yaşayan Çakmaz ve Temel aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ve silahların da kullanılmasıyla Ahmet ve Mehmet Temel ile aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Mehmet Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken hastane civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

