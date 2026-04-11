Iğdır'da aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Iğdır Karakuyu köyünde Çakmaz ve Temel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Karakuyu köyünde yaşayan Çakmaz ve Temel aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ve silahların da kullanılmasıyla Ahmet ve Mehmet Temel ile aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Mehmet Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürerken hastane civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız