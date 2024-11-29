Iğdır'da Gümrük Kaçağı Botoks İlaçları Operasyonu: 4 Tutuklama
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yasadışı yollarla botoks ilacı ve uyuşturucu hap getirtiği belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 317 botoks ilacı ve 1102 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Iğdır'da düzenlenen gümrük kaçağı botoks ilacı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla botoks ilacı ve uyuşturucu malzeme soktukları iddiasıyla 4 şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 317 botoks ilacı ile 1102 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.