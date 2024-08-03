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Iğdır'da Geniş Çaplı Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı

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Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde başlatılan çalışmayla, kent genelinde organ bağışının teşvik edilmesi hedefleniyor. Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde başlatılan çalışmayla, kent genelinde organ bağışının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Temmuz ayının son haftasında başlatılan çalışma kapsamında şimdiye kadar 80 organ bağışı alındı.

Yıl boyu sürdürülmesi hedeflenen kampanyayla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürütecek olan ekipler, organ bağışının hayat kurtarıcı rolü hakkında toplumda geniş bir bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Gülsüm Eyrice, AA muhabirine, organların toprak değil de can olması dileğinde olduklarını, bu kapsamda organ bağışı çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

"Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

"Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Eyrice, "Geçtiğimiz hafta başlattığımız çalışma ile bir günde 45 bağış topladık ve bu bizim için çok önemli bir rakamdı. Bu şekilde halkımızda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ara ara il genelinde bu şekilde kurumlarda, okullarda öğrencilerimize, halkımıza bu kapsamda bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Bu şekilde farkındalık eğitimleri vererek organ bağışı konusunda sayıyı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Annesiyle organ bağışında bulunan Nazan Aras da daha önceden organ bağışından bulunmak ve bir cana can olmak isteğini belirterek, "Bence herkesin organ bağışında bulunması gerekiyor, bu durumda korkulacak bir şey yok. Ben ve annem organ bağışında bulunduk. Umarım herkes bizim gibi düşünerek katkıda bulunur." diye konuştu.

Daha önce organ bağışında bulunmak isteğini ama nasıl vereceğini bilemediğini anlatan anne Aynur Aras ise "İnşallah organ bağışımız hayra vesile olur. Kızım da verdi ben de bağış yaptım. Herkesin bu kampanyaya destek vermesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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