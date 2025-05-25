Iğdır'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 19 Gözaltı

Iğdır'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 19 Gözaltı
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Iğdır'da düzenlenen operasyonda fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarına karışan 19 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve yaklaşık 1.5 milyon TL değerinde para ele geçirildi.

IĞDIR'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyonda düzenledi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin olarak Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü birbiriyle bağlantılı olarak yürütülen 'Rüşvet alan adliye çalışanları' soruşturması ile 'İnsan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal ve ticareti' soruşturması çerçevesinde aralarında adliye çalışanları, rüşvet veren şahıslar, insan ticareti ve fuhşa aracılık eden şahısların yer aldığı toplam 19 şüpheli gözaltına alınmış, ayrıca insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesinde faaliyet gösteren 9 eğlence mekanı statüsündeki işletme ile şüphelilere ait toplam (33) adreste eş zamanlı gerçekleştirilen aramalar neticesinde; yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve Türk lirası cinsinden para, uyuşturucu madde ve silah, çok sayıda dijital materyale el konulmuş; izinsiz çalıştığı değerlendirilen 107 yabancı uyruklu kadın incelenmek üzere Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'nde muhafaza altına alınmıştır. Bahse konu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şahıslar ve mağdur olarak müracaat edecek kişilerin alınacak beyanları ile el konulan materyaller üzerinde yapılacak incelemeler doğrultusunda tahkikat işlemleri genişletilerek devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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