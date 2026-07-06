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Iğdır'da kuvvetli rüzgarda caminin çatısı uçtu

Iğdır'da kuvvetli rüzgarda caminin çatısı uçtu
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Iğdır'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Erhacı Köyü Camisi'nin çatısı uçtu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak yolu yeniden trafiğe açtı.

IĞDIR'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Erhacı Köyü Camisi'nin çatısı uçtu.

Iğdır'da akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada merkeze bağlı Erhacı Köyü Camisi'nin çatısı uçtu. İhbar üzerine bölgeye Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırtınanın etkisiyle yola ve çevreye savrulan çatı parçaları, ekiplerin çalışmasıyla kaldırılarak, yol yeniden güvenli hale getirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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