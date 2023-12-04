Iğdır'da Engelli Öğrencilerin Düzenlediği Empati Kafe Etkinliği

Iğdır'da, engelli öğrenciler özel eğitim öğretmenlerinin düzenlediği etkinlikte 'Empati Kafe'de müşterileri ağırladı. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği etkinlikte, engelli bireylerin toplumun içine girdiğinde ne kadar faydalı olabileceklerini gösterildi.

Iğdır'da, engelli öğrenciler özel eğitim öğretmenlerinin düzenlediği etkinlikte "Empati Kafe"de müşterileri ağırladı.

Kentte, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla devam eden programlarda, özel eğitim öğretmenleri tarafından "Empati Kafe" etkinliği düzenlendi.

Iğdır Valisi Ercan Turan'ın da katıldığı etkinlikte, öğretmenlerin gözetiminde kafeye gelen müşterileri ağırlayan engelli öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Özel eğitim öğretmeni Şura Bağlar, "İçeride öğretmenlerimizin hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri öğrencilerimiz gelen misafirlere ikram etti." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Cebrail Çiftçi de "Bu kafe sayesinde vatandaşlarımıza engelli bireylerin toplumun içine girdiğinde aslında ne kadar faydalı olabileceklerini, neleri başarabileceklerini gösterdik." diye konuştu.