Iğdır'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Iğdır'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sebahattin Yıldız'ın kullandığı 76 AG 637 otomobil, Yaycı köyü yolunda bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Asiye Erdem ve Fatma Yıldız'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.