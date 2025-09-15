Haberler

Iğdır'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da bir otomobil elektrik direğine çarptı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sebahattin Yıldız'ın kullandığı 76 AG 637 otomobil, Yaycı köyü yolunda bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Iğdır Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Asiye Erdem ve Fatma Yıldız'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.