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Iğdır'da 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi ile Öğrenciler Bilgilendiriliyor

Iğdır'da 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi ile Öğrenciler Bilgilendiriliyor
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Iğdır'da polisler, üniversite öğrencilerine yönelik 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Iğdır Üniversitesi'nde stantlar kurarak terör, uyuşturucu ve siber güvenlik konularında bilgi veriliyor.

Iğdır'da polisler, üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri, Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci yoğunluğunun olduğu alanlara kurulan stantlarda öğrencilerin sorularını cevaplıyor.

Polisler, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında terör örgütleri ve eleman temin yöntemleri, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve siber güvenlik hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıp broşür ve çeşitli kılavuzlar dağıtıyor.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Erdal Yalçın - Güncel

Iğdır Üniversitesi Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel Terör

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