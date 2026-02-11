Iğdır'da domuz sürüsü dronla görüntülendi
Iğdır'da bulunan sulak alanda bir anne domuz ve 4 yavrusu, dron ile görüntülendi. Tuzluca ilçesindeki sulak alan, birçok kuş türünün yanı sıra yaban domuzlarına da ev sahipliği yapıyor.
Tuzluca ilçesindeki sulak alanlar birçok kuş türüne olduğu gibi başka yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
Bölgede yaşayan türler arasında yaban domuzları da bulunuyor.
Bir anne domuz ve 4 yavrusu, sulak alanın kıyısında kamışlarla örtülü alanda dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel