Iğdır'da domuz sürüsü dronla görüntülendi

Iğdır'da domuz sürüsü dronla görüntülendi
Güncelleme:
Iğdır'da bulunan sulak alanda bir anne domuz ve 4 yavrusu, dron ile görüntülendi. Tuzluca ilçesindeki sulak alan, birçok kuş türünün yanı sıra yaban domuzlarına da ev sahipliği yapıyor.

Iğdır'da bir sulak alanda yaşayan anne domuz ve 4 yavrusu, dronla görüntülendi.

Tuzluca ilçesindeki sulak alanlar birçok kuş türüne olduğu gibi başka yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yaşayan türler arasında yaban domuzları da bulunuyor.

Bir anne domuz ve 4 yavrusu, sulak alanın kıyısında kamışlarla örtülü alanda dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
