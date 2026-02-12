Iğdır'da dron destekli operasyon

IĞDIR'da, polisin bir araca düzenlediği dron destekli operasyonda AK-47 Kalaşnikof silah ile mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, E.V.'de AK-47 uzun namlulu silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı dronla takip edip, Melekli beldesi Atatürk Caddesi'nde durdurdu. Arama yapılan araçta 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 6 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü ve 299 adet 7x62 mm çapında mermi ile evinde ise 64 adet 7x62 mm çapında mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR,