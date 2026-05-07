Iğdır'da "Bir Millet İki Devlet" sınıfı törenle açıldı

Iğdır'da hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan 'Bir Millet İki Devlet' sınıfı, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta Iğdır Valisi ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.

Iğdır'da hayırsever iş insanı tarafından bir okulda yaptırılan "Bir Millet İki Devlet" sınıfı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Haydar Aliyev Fen Lisesi'nde Azerbaycan ve Türkiye'nin milli değerleriyle hazırlanan sınıfın açılış programına, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, iş insanı İshak Yaycılı ve ilgililer katıldı.

Açılışta Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından konser verildi.

Vali Taşolar, burada yaptığı konuşmada, "Hep söylüyoruz, iki devlet bir millet diyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, muhabbetimiz daim olsun." dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Aliyev ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir', Azerbaycan lideri Haydar Aliyev'in 'Bir millet iki devlet' sözleri üzerine bugün Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Dünyada iki devletin böyle bir ilişkisi yoktur. Bunun kıymeti bilinmelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Haydar Aliyev'in doğumunun 103. yıl dönümüne ithafen hazırlanan sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
