Iğdır'da bir kişiyi tarlasında öldüren şüpheli yakalandı

Iğdır'da bir kişiyi sulama yaptığı tarlasında silahla öldüren şüpheli yakalandı.

Koçkıran köyünde yaşayan Erdal Aygan, sulamak için gittiği tarlasında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Aygan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aygan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekibi, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda, güvenlik korucusu olduğu öğrenilen 32 yaşındaki N.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
