Iğdır'da bıçak tehdidiyle cep telefonu gasbeden S.B. (33) tutuklandı

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IĞDIR'da bıçak tehdidiyle bir kişinin cep telefonunu gasbeden S.B. (33) tutuklandı.

Olay, 24 Ekim 2026 günü saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bıçakla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu gasbetti. İhbar üzerine Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saha araştırmalarının yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarına ait 6 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin S.B. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Ekim'de adliyeye sevk edildi. S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı