Yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü! 4. kattan aşağı düştü
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Iğdır'da bir apartmanın 4'üncü katından düşen Sabina Sadıkova hayatını kaybetti. Polis, 22 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Dün akşam saatlerinde merkez Rıza Yalçın Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.
NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILACAK
Olay yerine gelen ekipler, olay yerinde hayatını kaybeden kadının Azerbaycan uyruklu Sabina Sadıkova olduğunu belirledi. Genç kadının cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Sadıkova'nın düşme nedenini araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel