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Iğdır'da kadınlar saç saça kavga etti

Iğdır'da kadınlar saç saça kavga etti
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Iğdır'da alkollü oldukları öne sürülen 3 kadın arasında çıkan saç saça baş başa kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kavgaya karışanlardan birini yakalarken diğer iki kadını arıyor.

IĞDIR'da alkollü oldukları öne sürülen 3 kadının saç saça baş başa kavga ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen 3 kadın, taksiden indikleri sokakta bağırarak çevreyi rahatsız etti. Bir süre sonra kadınlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavga ettiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kadınların kavga ettiği sırada 2 kişinin de onları izlediği görüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen 3 kişiden 1'ini yakaladı. Polisler, kavgaya karışan diğer 2 kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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