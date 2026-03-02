Haberler

Iğdır'da ABD-İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi

Iğdır'da ABD-İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da bir grup, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Kalabalık, saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Hamaney'in fotoğraflarıyla alanda toplandı ve dualar okundu.

Iğdır'da bir grup, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti.

Kentteki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan kalabalıktakilerden bazıları, alana ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarıyla geldi.

ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Programda, Hamaney ve saldırıda yaşamını yitiren aile fertleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Caferi cemaatinin katılım gösterdiği anma programında, duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 4 günde öldürülen asker sayısı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor

Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor