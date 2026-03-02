Iğdır'da ABD-İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi

Iğdır'da bir grup, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti.

Kentteki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan kalabalıktakilerden bazıları, alana ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarıyla geldi.

ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Programda, Hamaney ve saldırıda yaşamını yitiren aile fertleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Caferi cemaatinin katılım gösterdiği anma programında, duygusal anlar yaşandı.