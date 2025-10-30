Iğdır'da 74 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Iğdır'da yaşayan 74 yaşındaki Mustafa Akdağ, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Akdağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı.
Iğdır'da 74 yaşındaki Mustafa Akdağ, evinde ölü bulundu.
Bağlar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Akdağ'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Akdağ'ı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde, Akdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akdağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel