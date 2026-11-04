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Iğdır'da 62 yıl 10 ay 5 gün hapis cezalı firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

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Iğdır'da hırsızlık, dolandırıcılık ve banka kartı kötüye kullanma gibi suçlardan 62 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT operasyonunda gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Iğdır'da, hırsızlık suçlarından 62 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 62 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan firari hükümlü U.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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