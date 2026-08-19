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Iğdır'da sahte dolar operasyonu: 524 sahte 100 dolar ele geçirildi

Iğdır'da sahte dolar operasyonu: 524 sahte 100 dolar ele geçirildi
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IĞDIR'da piyasaya sahte ABD doları sürmeye çalıştığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

IĞDIR'da piyasaya sahte ABD doları sürmeye çalıştığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin üzerinde 524 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 17 Ağustos'ta Iğdır merkezde operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.K. isimli şüpheli, üzerinde 524 adet sahte 100 Amerikan doları ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli makamlarca işlemlere başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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