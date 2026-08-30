Zafer Bayramı'nda Tekelti Dağı'na Anlamlı Tırmanış

Iğdır'da 30 dağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları kapsamında Tekelti Dağı'na tırmandı.

Iğdır ve Ağrı'dan 30 dağcı, Zafer Bayramı dolayısıyla Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmanmak için bir araya geldi.

Zirveye çıkmak için hazırlıklarını tamamlayan grup, dağın eteklerindeki Akoluk köyünden tırmanışa başladı.

Yaklaşık 4 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada Türk bayraklarını açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan dağcılar, günün anlam ve önemine dikkati çekmek amacıyla zirvede Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA