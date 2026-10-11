Iğdır'da 216 şişe kaçak içki, 70 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

IĞDIR'da polis ekiplerinin operasyon yaptığı evin çatı katında, kaçak olduğu belirtilen 216 şişe içki ile 70 paket sigara ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri planlı saha çalışmaları sonucunda, Topçular Mahallesi'nde 1 evin çatı katında kaçak içki depolandığı bilgisine ulaştı. Kaçak içkilerin, yılbaşında piyasaya sürülmek için hazırlandığının değerlendirilmesi üzerine 10 Ekim'de adrese operasyon yapıldı. Evdeki aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 216 şişe içki ile 70 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı