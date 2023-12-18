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IĞDIR'da 2,5 metrelik çukura düşen eşek kurtarıldı

18 Aralık 2023 12:44 Güncelleme: 12:46 Abone Ol

IĞDIR'da Elmalı köyünde oturan Ali Yeter'in samanlıktaki boş su çukuruna düşen eşeği AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kurdukları düzenekle eşeği çukurdan çıkardı ve sağlık durumu iyi olan eşek sahibine teslim edildi.