IĞDIR'da 2,5 metrelik çukura düşen eşek kurtarıldı
IĞDIR'da Elmalı köyünde oturan Ali Yeter'in samanlıktaki boş su çukuruna düşen eşeği AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kurdukları düzenekle eşeği çukurdan çıkardı ve sağlık durumu iyi olan eşek sahibine teslim edildi.
Elmalı köyünde oturan Ali Yeter, samanlıktaki boş su çukuruna düşen eşeği çıkartamayınca AFAD ile jandarmadan yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kurduğu düzenekle eşeği düştüğü 2,5 metrelik çukurundan çıkardı. Durumu iyi olan eşek, sahibine teslim edildi.