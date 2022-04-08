Iğdır'da 16 yıl önce işlenen cinayette baba tutuklandı

TUZLUCA, IĞDIR (DHA) - IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde Cemal Serin'in (18) 16 yıl önce öldürülüp cesedinin yakılmasıyla ilgili babası İsmet Serin (58) tutuklandı.

Tuzluca ilçesi Aşağı Mahalle Çöplük mevkisinde 19 Ağustos 2006'da öldürülüp yakılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve araştırmalarda cesedin Cemal Serin'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalardan o dönem sonuç alınamadı, Cemal Serin'in katiline ulaşılamadı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cemal Serin'in babası 6 çocuk babası İsmet Serin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı. İsmet Serin'in mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.