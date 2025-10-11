Haberler

Iğdır-Ağrı Hudut Hattında 32 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Iğdır-Ağrı Hudut Hattında 32 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır-Ağrı hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 32 kilo 56 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucular, Doğubayazıt Çetenli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır- Ağrı hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 32 kilo 56 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Iğdır-Ağrı hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 3 çuval içerisinde 32 bin 56 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Doğubayazıt Çetenli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 291.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.