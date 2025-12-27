IGAD'dan Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü destek

Haberler

Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), İsrail'in Somaliland'in bağımsızlığını tanımasına karşı çıkarak, Somali'nin uluslararası hukuk çerçevesinde birliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü ve sarsılmaz bağlılığını yineledi.

IGAD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somaliland'in bağımsızlığını tanımasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Afrika Boynuzu'ndaki son gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, İsrail'in Somaliland'ı tanıdığına yönelik açıklamalara dikkat çekildi.

Somali'nin uluslararası hukuk çerçevesinde birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü tanınan egemen bir IGAD üyesi devlet olduğu vurgulanan açıklamada, herhangi bir tek taraflı tanıma girişiminin, Birleşmiş Milletler Şartı, Afrika Birliği Kurucu Senedi ve IGAD'ı kuran anlaşmaya aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası ortaklar ve ilgili tüm paydaşlara uluslararası hukuka saygı göstermeleri ve bölgede barış, istikrar ve işbirliğini güçlendirecek diyalog ve süreçleri desteklemeleri çağrısında bulunuldu.

Somali hükümeti ve Somali halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtilen açıklamada, Somali ve IGAD bölgesinde kalıcı barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik kapsayıcı siyasi süreçler ve bölgesel işbirliğine olan bağlılığın sürdüğü kaydedildi.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

