İftar topu geleneği
AA - Güncel
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Bahreyn'de iftar topundan detay görüntüler Akşam ezanının okunmasıyla birlikte polisi, iftar topunu ateşlemesi BAHREYN - Bahreyn'de iftar topu geleneği başkent Manama'da yaşatılmaya devam ediyor.
Bahreyn'de iftar topundan detay görüntüler
Akşam ezanının okunmasıyla birlikte polisi, iftar topunu ateşlemesi BAHREYN - Bahreyn'de iftar topu geleneği başkent Manama'da yaşatılmaya devam ediyor. Başkentte akşam ezanının okunmasıyla birlikte polisi, iftar topunu ateşledi.