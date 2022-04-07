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İftar topu geleneği

AA - Güncel
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Bahreyn'de iftar topundan detay görüntüler Akşam ezanının okunmasıyla birlikte polisi, iftar topunu ateşlemesi BAHREYN - Bahreyn'de iftar topu geleneği başkent Manama'da yaşatılmaya devam ediyor.

Bahreyn'de iftar topundan detay görüntüler

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte polisi, iftar topunu ateşlemesi BAHREYN - Bahreyn'de iftar topu geleneği başkent Manama'da yaşatılmaya devam ediyor. Başkentte akşam ezanının okunmasıyla birlikte polisi, iftar topunu ateşledi.

İftar topu geleneği

İftar topu geleneği

İftar topu geleneği

AA / Güncel

Bahreyn, Manama, Güncel, Haberler

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