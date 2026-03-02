Haberler

Pide kuyruğunda silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iftar için pide kuyruğunda bekleyen bir kişi, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.'yi tabancayla vurarak yaralayan F.K., tutuklandı. F.K.'nin, İ.Y. ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Olay, 27 Şubat'ta saat 19.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydan geldi. F.K., tabancayla, iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği İ.Y. yaralanırken, F.K. ise kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin çalışması sonucu yakalanan F.K., gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisi tamamlanan İ.Y.'nin taburcu olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. F.K.'nin daha önceden alacak meselesi nedeniyle İ.Y. ile husumetli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
