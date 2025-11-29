İETT Otobüsünün Arkasına Tutunan Çocuklar Tehlikeye Davet Çıkardı

ÜSKÜDAR'da iki çocuğun hareket halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Natoyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutunan iki çocuk, uzun süre bu şekilde ilerledi. Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan çocuklar, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Çocukların otobüse tutunarak ilerlediği anlar, arkadan gelen motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi. Otobüsün durmasıyla çocuklar koşarak uzaklaştı.