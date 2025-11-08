Haberler

İDSO, Atatürk'ü 'Son Veda' Konseriyle Andı

Güncelleme:
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü anmak amacıyla düzenlediği 'Son Veda-Beni Hatırlayınız' konserinde, Fahir Atakoğlu'nun eserini seslendirdi. Konserde sanatçılar büyük beğeni topladı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) "Son Veda-Beni Hatırlayınız" başlıklı konserle, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen konserde, DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İDSO, sanatseverlerle buluştu.

Konserde, besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun "Son Veda" isimli eseri yorumlandı. Kıvanç Tepe şefliğindeki orkestraya, Volkan Akkoç yönetimindeki Sirene Filarmoni Korosu eşlik etti.

İlk kez 11 Kasım 2014'te Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından beğeniye sunulan anlatımlı konserde, Atatürk'ün hayatı ve dönemin olayları, anlatıcı ve oyuncular tarafından sahnelendi.

Eserin rejisörü Şahan Gürkan'ın anlatıcı olduğu konserde, Abdulsamet Sünbül, Eda Bingöl Gürkan, Leyla Ceren Koç ve İpek İncekaş da sahnede yer aldı.

Sanatçılara Ercan Irmak neyiyle, Onur Altıparmak ise piyanoyla eşlik etti.

Konser sonunda izleyiciler sanatçıların performansını dakikalarca ayakta alkışladı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 21 Kasım'da Gürer Aykal yönetiminde gerçekleştirilecek "Öğretmenler Günü Konseri" ile devam edecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
