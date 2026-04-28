İdris Şahin'den Fındık Bahçeleri İçin Maden Ruhsatı Tepkisi:  Fındık Bahçeleri Maden Sahası Değildir

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Karadeniz bölgesindeki fındık üretim alanlarına yönelik maden ruhsatlarına tepki göstererek, "Fındık bahçeleri maden sahası değildir" dedi. Şahin, fındık bahçelerinin madencilik faaliyetlerine açılmasına karşı çıkarak sürecin durdurulması çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karadeniz'deki fındık bahçeleri, yaylalar, köyler ve su kaynaklarının maden ruhsatlarıyla kuşatıldığını belirterek sürece tepki gösterdi. Şahin, Ordu ve Giresun'da yaklaşık 37 bin hektar, yani 370 bin dönüm üretim alanının belirsizliğe sürüklendiğini ifade etti.

"Dünyaya fındık satan ülke, kendi bahçelerini maden sahasına çeviremez"

Türkiye'nin fındıktan milyarlarca dolar gelir elde ettiğini belirten Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fındık bahçeleri maden sahası değildir! Türkiye fındıktan milyarlarca dolar kazanıyor; iktidar ise fındığın toprağını maden sahasına çevirmeye kalkıyor. Karadeniz'in yaylaları, köyleri ve su kaynakları maden ruhsatlarıyla kuşatılıyor. Ordu ve Giresun'da yaklaşık 37 bin hektar, yani 370 bin dönüm üretim alanı belirsizliğe sürükleniyor. Dünyaya fındık satan bir ülke, hangi akılla kendi bahçelerini maden sahasına çevirir? 2025'te 2 milyar 255 milyon dolar gelir getiren bir sektörü, birkaç şirketin kar hırsına kurban etmek hangi kamu yararıyla açıklanabilir?"

Biz maden karşıtı değiliz ama fındık bahçesini, içme suyunu ve tarım havzasını 'ihale ettim, bitti' anlayışına teslim etmeye sessiz kalamayız. Fındık bahçesi sadece arazi değildir; üreticinin ekmeği, Karadeniz'in alın teri, Türkiye'nin ihracat gücüdür. Bu süreç derhal durdurulmalı! Bölge halkı, ziraat odaları ve bilim insanları yok sayılarak tek bir adım dahi atılmamalıdır. Karadeniz'in toprağı da suyu da emeği de şirketlerin kazanç hanesine yazılamaz!"

Kaynak: ANKA