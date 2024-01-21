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İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu

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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, Cumhur İttifakı belediyeciliğinde tüm sorunların çözüleceğinin sözünü verdi.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mihalıççık ilçesinde vatandaşlarla buluşan Hatipoğlu, çözülmesi istenen konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Hatipoğlu, Cumhur İttifakı belediyeciliğinde tüm sorunların çözüleceğinin sözünü verdi.

Ziyarette, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış ile birlikte vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, Cumhur İttifakı birlikteliğinin ortaya güçlü bir hizmet anlayışı çıkardığını belirtti.

Hatipoğlu, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceği ve bekası için çok önemlidir. Biz AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi demiyoruz. Biz, 'Cumhur İttifakı' diyoruz. Biz şahsi düşünemeyiz. Bu bir davadır ve kimsenin şahsi düşünme şansı yoktur. Bizim ittifak olarak birlikte yapacağımız işler nettir. Seçimi kazanacağız ve inşallah hizmet için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Daha sonra Beylikova ilçesine geçen Hatipoğlu, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'ten ilçede yapımı tamamlanan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Beyazaltın Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya geldiği yemek organizasyonunda yaptığı konuşmada ise "Eskişehir'i problemlerden kurtarıp, vatandaşların rahat ve mutlu bir şekilde yaşayacağı bir şehir haline getireceğiz. Kentin dört yanında gerekli olan tüm yatırımları yapacağız ve bu yatırımlar vatandaşın cebine fayda sağlayan yatırımlar olacak." ifadelerini kullandı.

Akin Köyü Derneği Dayanışma Gecesi'ne katıldı

Hatipoğlu, Eskişehir Akin Köyü Derneği tarafından düzenlenen "Akin Köyü 2. Birlik ve Dayanışma Gecesi"ne katıldı. Dernek üyeleri ve aileleriyle selamlaşıp sohbet eden Hatipoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricasını geri çevirmedi.

Dayanışma gecesinde CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de yer aldı. Hatipoğlu ve Ünlüce sohbet ettikten sonra birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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