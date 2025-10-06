İDOB'un 'Faure Requiem' Konseri 9 Ekim'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) ev sahipliğindeki "Faure Requiem" konseri, 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konserde Linas Balandis yönetimindeki Litvanya Devlet Korosu ile İbrahim Yazıcı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahnede olacak.

Konserde soprano Bengisu Yaman Koyuncu ile bariton Önay Günay sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Gabriel Faure'nin "Re minör Requiem (Op.48)" adlı yapıtı, 1887-1890'da bestelendi. Yedi bölümden oluşan ve dünya sahnelerinin gözde eserlerinden biri olarak gösterilen "Requiem" solistler, koro, orkestra ve org için yazıldı.

Faure, yaptığı bir açıklamada, tüm dini illüzyonlarını bu esere aktardığını, fakat baştan sona insanca bir huzur anlayışının esere hakim olduğunu ifade etmişti.

"Requiem"ın yanı sıra konserde Charles Gounod'un "Marche funebre d'une marionnette" (Bir Kuklanın Cenaze Marşı) ile Camille Saint-Saens'ın "Bacchanale" (Samson et Dalila, Op.47) adlı eserleri de yorumlanacak.