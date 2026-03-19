Haberler

İDOB'un "Çanakkale Destanı" konseri Fişekhane'de gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan "Ulusal Müziğimiz: Çanakkale Destanı" konseri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde sanatseverlerle buluştu.

Fişekhane Ana Sahne'de gerçekleşen konserde, Çanakkale'de verilen tarihi mücadele müziğin etkileyici anlatımıyla sahneye taşındı.

İDOB'un "Ulusal Müziğimiz" konser serisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çok sesli müziğin önemli temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygun'un eserleri yorumlandı.

Özak Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (ÖZAK SEV) desteğiyle gerçekleştirilen konserin solistliğini bas sanatçısı Zafer Erdaş üstlendi.

Piyanoda Hüseyin Kaya, kemanda Asaf Öksüz ve Ozan Bıkım, viyolada Filip Kowalski, viyolonselde ise Seren Gülizar Karabey yer aldı.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
