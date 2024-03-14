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İDOB Solistleri Kadıköy'de Viyana Okulu Konseri Verdi

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) solistleri, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde Viyana Okulu Konseri'nde sahne aldı. Konserde Mozart, Beethoven ve Haydn'ın eserleri seslendirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) solistleri, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde "Viyana Okulu Konseri"nde sahne aldı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, yaşadıkları dönemde birçok yeniliğe ışık tutan ve Viyana Okulu temsilcileri olarak nitelenen sanatçılar Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827) ve Franz Joseph Haydn (1732-1809) eserleri konserde seslendirildi.

Konserde "Saraydan Kız Kaçırma", "Sihirli Flüt", "Figaro'nun Düğünü" ve "Fidelio"nun da aralarında bulunduğu unutulmaz opera eserlerinden aryalar yorumlandı.

Ceren Aydın, Serkan Bodur, Yoel Keşap, Alp Köksal, Erdem Sakarya, Ceren Şahin, E. Tuğba Tekışık, Umut Tingür ve Anıl Önder'in solist olarak çıktığı konserde, Aslıhan Korkmaz piyanosuyla sanatçılara eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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