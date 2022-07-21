"İdlib'in sesi" Enes Diyab'ın ölümünün 3. yılı

AHMET KARAAHMET/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) basın çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı (AA) için de serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab'ın Rus hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından 3 yıl geçti.

Diyab, memleketi Han Şeyhun'a Rus güçlerince 21 Temmuz 2019'da gerçekleştirilen hava saldırısında yaşamını yitirdiğinde 23 yaşındaydı.

Henüz 15 yaşındayken iç savaşla tanışan Diyab, 8-9 yıllık gazetecilik serüvenine 2011'deki rejim karşıtı barışçıl gösterileri cep telefonuyla görüntüleyerek başladı.

Çalışmalarında, İdlib'deki halkın zorlu yaşam şartları ile sivil yerleşimleri hedef alan saldırılara odaklanan Diyab, Sivil Savunma'nın medya ofisinin yanı sıra AA için de serbest habercilik yaptı.

Diyab, rejim ve destekçilerinin işlediği katliamların birçoğunu kamerasıyla belgeledi.

" İdlib'in sesi" olarak da bilinen Diyab'ın İdlib'deki saldırılarda çektiği çok sayıda fotoğraf ve video, dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayınlandı.

Han Şeyhunlu gazeteci 2018'de de rejim saldırısında ayağından yaralanarak Türkiye'de tedavi görmüştü.

"İnsanları enkazdan kurtarabilmek için kamerasını kenara bırakıp yardıma koşardı"

Diyab'ın Sivil Savunmadan yakın arkadaşı Hamid Kuteyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enes insanlara yardım etmeyi severdi, uçak saldırılarında ölenleri dünyaya duyurdu. O uçaklar, Enes'i de öldürdü." dedi.

Kuteyni, Diyab'ın çok başarılı bir gazeteci olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"2019'da Han Şeyhun'a yönelik rejim ve Rusya'nın saldırıları arttığında halk, evlerini terk ediyordu. Ancak Enes, ilçede sahipsiz kalan kedilere bakmak ve saldırıları çekmek için ilçe merkezinde kaldı. Kedilere bakıyordu, onlarla ilgileniyordu. Maalesef ilçedeki saldırıları görüntülemek isterken görevi başında Rus bombardımanında yaşamını yitirdi."

Diyab'ın çok iyi bir insan olduğunun ve bölge halkı tarafından çok sevildiğinin altını çizen Kuteyni, "Enes, çalışmalarında 2 konuya ağırlık verirdi. İnsanların bulunduğu durum ile rejim ve destekçilerinin saldırılarını belgelerdi. Buradaki insanların yaşadıklarını dünyaya duyurmaya çalışıyordu. Bazen insanları enkazdan kurtarabilmek için kamerasını kenara bırakıp yardıma koşardı. Medya çalışmalarıyla (Nisan 2017'deki) Han Şeyhun'deki kimyasal silah saldırısını belgeledi. Çekimler sırasında kendisi de zehirli gazdan etkilendi." diye konuştu.

"Onu tanıyan tanımayan herkes üzüntüye boğuldu"

Enes'in arkadaşlarından medya çalışanı Muaviye Atraş da Diyab'ın çok iyi bir gazeteci olduğunu ve kaybının büyük hüzün yarattığını dile getirdi.

Atraş, "Enes çok çalışkan, işini seven biriydi. Gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapardı. Çok çalıştı, çekimlerde çok iyi bakış açısı vardı, çok takipçisi vardı." dedi.

Diyab'ın, Esed rejimi ve destekçilerinin işlediği suçları ortaya çıkarmak için hayatını sık sık tehlikeye attığını anlatan Atraş, şunları söyledi:

"Enes, saldırıları takip etmek için Han Şeyhun ilçe merkezine her gittiğinde bizle vedalaşırdı. Sanki öleceğini biliyordu. Biz de sık sık gitmemesi için onu uyarırdık ama bizi dinlemezdi. Enes'in enkaz altında olduğu haberi geldiğinde kimsenin hayal edemeyeceği saatler yaşadık. Sonrasında şehit olduğu haberini aldık. Sadece ben değil onu tanıyan tanımayan herkes üzüntüye boğuldu."

Diyab'ın öldüğü gün arkadaşlarıyla vedalaştığını belirten Atraş, "Enes vefat ettiğinde eşim hamileydi, bir oğlum oldu adını Enes koydum. Enes'in adı yaşasın istedim. İnşallah oğlum da onun gibi dürüst bir birey olur." diye konuştu.

AA, Suriye'deki iç savaşta 4 çalışanını kaybetti

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla AA için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine Rus uçaklarınca düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Enes Diyab da Rusya'nın 21 Temmuz 2019'da Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.