İdlib'de Şiddetli Patlama: Olayın Nedeni Belirsiz

Güncelleme:
Suriye'nin İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgede yoğun duman yükseldi. Can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
500
