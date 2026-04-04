Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat imhası sırasındaki patlamada 2 Suriye ordusu askeri öldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde çatışmalardan kalan mayınların nakliyesi sırasında meydana gelen patlamada 2 Suriye ordusu askerinin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin ise yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresine dayandırdığı habere göre, İdlib'in güneyindeki Habit beldesinde güvenlik güçlerinin daha önceden etkisiz hale getirilen mayın ve savaş kalıntısı mühimmatları naklettiği sırada patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada 2 askerin öldüğü, yaralanan askerlerin ise çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.