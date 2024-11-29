İdlib'de Hava Saldırısı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti
Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaşamını yitirirken, en az 1 sivil yaralandı. Saldırının petrol istasyonuna yönelik gerçekleştiği bildirildi.
Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, en az 1 sivil yaralandı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretlilier) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları İdlib'e bağlı bir beldedeki petrol istasyonunu hedef aldı.
Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, en az 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.
İtfaiye ekipleri, saldırı nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.