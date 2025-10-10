İdlib'de Eski Cezaevi Modern Okula Dönüştürüldü

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun bölgesinde, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde cezaevi olarak kullanılan bina Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle restore edilerek, 960 öğrenci kapasiteli modern bir okula dönüştürüldü.

Uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan yapı, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği ve Hayır Yolu Derneği tarafından kapsamlı onarım sürecinden geçirilerek eğitim yuvasına çevrildi.

Hıttin Okulu olarak adlandırılan okul, sınıfları, kütüphanesi, güneş enerjisi sistemi ve su deposuyla bölgedeki öğrencilerin eğitim ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor.

Okulun açılış törenine sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Musa Budak ve Suriyeli temsilciler katıldı.

İşkence yuvasından eğitim ocağına

Açılışta konuşan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, okulun geçmişte bir işkence merkezi olarak kullanıldığını belirterek, "Bu okul, fetih süreci öncesinde bir işkence yuvasına dönüşmüştü. Arkadaşlarımızın gayretiyle eğitime hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Eğitim Müşaviri Budak ise eğitim faaliyetlerinin ülkenin yeniden inşasında önemli rol oynadığına işaret ederek, "Bu ülkenin yeniden imar edilmesi ve gelecek nesillere barış ve huzur dolu bir ülke armağan edilmesi için çok çalışmalıyız. Bunun başında da eğitim geliyor." dedi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Muhammed Abdullah İslam da konuşmasında, Suriyelilerin yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bugün yeni bir başlangıcın besmelesini çekiyoruz. Rabbimize güvenerek mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah yarınlar bugünden daha güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Han Şeyhun Bölge Müdürü Hasan El-Emin ise Hıttin Okulu'nun bölge için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bu adım bizim için çok mühimdir. Okulumuz Allah'ın izniyle bir hidayet ışığı olacak. Destek veren Asma Köprü ve Hayır Yolu Derneği'ne teşekkür ederiz." diye konuştu.