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İdil'de Trafik Haftası Etkinlikleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

İdil'de Trafik Haftası Etkinlikleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, trafik kurallarına dair eğitim aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde güvenli geçiş, emniyet kemeri kullanımı ve trafik terimleri anlatıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince hafta dolayısıyla Turgut Özal Özel Eğitim Anaokulu, Turgut Özal Anaokulu ve Nene Hatun Anaokulu öğrencilerine trafik kurallarına ilişkin eğitim verildi.

Öğrenciler, güvenli bir şekilde karşıya geçiş, kırmızı ışıkta ne yapılması gerektiği, emniyet kemeri kullanımının önemi, ön koltukta kimlerin oturabileceği, trafik terimleri ve anlamları ile ilgili bilgilendirildi.

Eğitim programına öğretmenler ve veliler de katıldı.

Kaynak: AA / Berat Baştuğ - Güncel
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