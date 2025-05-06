İdil'de Trafik Haftası Etkinlikleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince hafta dolayısıyla Turgut Özal Özel Eğitim Anaokulu, Turgut Özal Anaokulu ve Nene Hatun Anaokulu öğrencilerine trafik kurallarına ilişkin eğitim verildi.

Öğrenciler, güvenli bir şekilde karşıya geçiş, kırmızı ışıkta ne yapılması gerektiği, emniyet kemeri kullanımının önemi, ön koltukta kimlerin oturabileceği, trafik terimleri ve anlamları ile ilgili bilgilendirildi.

Eğitim programına öğretmenler ve veliler de katıldı.