İdil'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

?İdil Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Yalçın ve hastane yönetimi, birimleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hekimler ve sağlık personelinin bayramını kutlayan Yalçın, özverili çalışmalarından dolayı personele çiçek ve hediye takdim etti.

?Sağlık hizmetlerinin sabır ve fedakarlık gerektirdiğini kaydeden Yalçın, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak görev yapan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.