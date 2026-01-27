Haberler

Şırnak'ta güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde adliyede özel güvenlik görevlisini darbettikleri iddia edilen üç kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta ifadesi alınmak üzere D.Ö'nün beraberinde F.T. ve C.A. ile adliyeye geldiği belirtildi.

Adliye binasında kendilerini yönlendiren özel güvenlik görevlisi M.B. ile tartışan, ardından M.B'yi darbeden 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Şüpheliler D.Ö, F.T. ve C.A. 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı. İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
